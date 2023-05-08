“الحواوشى” يتسبب فى تسمم 3 طالبات بالدقهلية

أصيب 3 طالبات في الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية، بأعراض التسمم الغذائي عقب تناولهم سندوتشات «حواوشي» من أحد المحلات في مدينة بلقاس، اشتروه لتناوله بعد درس خصوصي، وبعدها شعروا بالإعياء حتى وصلت إلى الإغماء، وجري نقلهم إلى مستشفي بلقاس المركزي، وتحويلهم إلى مركز السموم بجامعة المنصورة، لاتخاذ الإجراءات الطبية لعلاجهم، إلى أن استقرت حالتهم الطبية.

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من أهالي 3 طالبات في الشهادة الإعدادية 2023، بإصاباتهم بأعراض التسمم الغذائي عقب تناولهم سندوشات حواوشي من أحد المطاعم في مدينة بلقاس وجري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من: «سمر. م. م»، و«يارا.أ.إ.»، و«ددعاء. أ. ا» أعمارهم جميعا 14 عاما، ومقيمون في مدينة بلقاس، وصلوا إلى مستشفي بلقاس المركزي في حالة إعياء شديد وبسؤالهم أكدوا أنهم تناولوا سندوشات حواوشي عقب انتهاء درس خصوصي.

وأكدت «س. أ» والدة إحدي الطالبات، أن الطالبات الثلاثاء في الصف الثالث الإعدادي، وأثناء ذهابهم إلي حصة درس خصوصي اشتروا سندوشات حواوشي وسعر السندوتش 15 جنيها، وبعد انتهاء الحصة تناولوا الطعام لأنهم سيواصلون بعدها حصة درس آخر.

وأضافت الأم بعد تناول سندوشات الحواوشي بدأت البنات تشعر بالمغص والترجيع وزادت الحالة إلى الإغماء، وجري نقلهم إلي مستشفي بلقاس المركزي، وهناك أجروا بعض الإسعافات الطبية، وخرجوا إلا أنهم شعروا بعدها بالإعياء الشديد وبعرضهم علي طبيب في عيادة خاصة أمر علي الفور بنقلهم إلي مركز السموم بجامعة المنصورة.

وأوضحت أنه في مركز السموس عملوا بعض الإجراءات والأدوية وحولونا إلى مستشفى الأطفال الجامعي، وحالتهم حاليا مستقرة إلا أن الألم لا يزال يلازمهم.

وأكدت أننا «شوفنا الموت بعنينا، وولادنا كانوا بيروحوا مننا، والحمد لله أنهم عرفونا بدري وقدرنا ننقذهم، لو كانوا أخفوا أعراض التسمم عنا كانوا راحوا فيهم، لكن قدرنا نتحرك سريعا وننقذهم».

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.