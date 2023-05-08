رفع 390 طن قمامة و20 طن أتربة و10 أطنان مخلفات صلبة من الشوارع بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 390 طن قمامة و20 طن أتربة و10 أطنان مخلفات صلبة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات لجهاز النظافة والتجميل.

ومن جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية، حيث شمل العمل ترميم الأرصفة والجزر الوسطى بشارع الجلاء وترميم الأرصفة بحديقة شجرة الدر وكنس الأتربة بشارع الجلاء وتشغيل المكنسية على الطريق السريع وكذا غسيل رصيف كورنيش المشاية في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة عاصمة المحافظة.

وفي ذات السياق، وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، تواصلت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في رفع الإشغالات والتصدي للمخلفات وكذا أعمال تحسين مستوي النظافة والتجميل والتشجير، وذلك بإشراف ومتابعة رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، حيث تابع "مختار" العمل بمركز ومدينة طلخا بإشراف ومتابعة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة وفي مركز ومدينة تمى الأمديد بإشراف ومتابعة سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة، وفي مدينة جمصة بإشراف ومتابعة المهندس أيمن عزت رئيس المدينة وفي مدينة محلة دمنه بإشراف ومتابعة أحمد حمدي رئيس المدينة.