الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: انعقاد قمة دبى للتكنولوجيا المالية بحضور 5 آلاف مشارك و100 جهة عارضة

قمة دبي للتكنولوجيا
قمة دبي للتكنولوجيا المالية

قالت هدير صبري مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من دبي، إن قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تختص بمناقشة الاقتصاد والتطورات التكنولوجية في المنطقة ستشهد حضور 5000 مشارك، و100 جهة عارضة، والتي تستمر على مدار يومين.

وأضافت "هدير" خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن القمة ستشهد العديد من الفعاليات والملفات، لافتة إلى أنها توفر منصة خاصة بالشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، إيمانًا بالتطور والاستقرار في هذا المجال.

توجه بالتخلي عن الأوراق النقدية بحلول عام 2024

وأشارت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من دبي، إلى أن الحكومة الإماراتية لديها توجه بالتخلي عن الأوراق النقدية بحلول عام 2024، لصالح التعامل بالبطاقات الإلكترونية.

وأكدت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من دبي، أن هذه القمة من أهم القمم التي انعقدت في الآونة الأخيرة في دبي، والخاصة بالاقتصاد والتطورات التكنولوجية التي تشهدها المنطقة.

قمة دبي للتكنولوجيا المالية انعقاد 100 جهة عارضة 5 آلاف مشارك بحضور القاهرة الإخبارية

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