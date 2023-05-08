الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد أكثر من 8 آلاف طن قمح من المزارعين لمطاحن بورسعيد

قمح
قمح

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، خلال جولته، سير العمل في توريد محصول القمح لمطاحن وصوامع المحافظة، وذلك خلال تفقده مطحن جنوب بورسعيد،  حيث رافقه خلال جولته المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب، والدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، والمهندس محمد عوض مدير مديرية التموين، واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن صوامع وشون ومطاحن محافظة بورسعيد استقبلت حتى الآن أكثر من 8 آلاف طن من القمح، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح الذي انطلق في منتصف أبريل الماضي، لافتا إلى زيادة كمية الأقماح الموردة للمطاحن خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء موسم الحصاد في جميع حقول المحافظة.

وخلال لقائه عددا من المزارعين، أشاد محافظ بورسعيد بوعي وجهود مزارعي بورسعيد، والتي ساهمت في زيادة المساحة المزروعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدانا وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منها 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم والتيسيرات للمزارعين، موضحا أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد المحصول.

وكان محافظ بورسعيد قد شهد حصاد محصول القمح بمزارع سهل الطينة شرق المحافظة،  وعقد لقاء موسع مع المزارعين للحديث معهم حول أوضاعهم والتيسيرات المقدمة لهم من الدولة وتوعيتهم.

استقبلت الأقماح التيسيرات للمزارعين الزراعة العام الماضي التيسيرات

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