تأجيل محاكمة تاجر بتهمة قتل آخر بالشرقية لـ6 يونيو

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة تاجر مواشٍ أنهى حياة تاجر خردة بقرية جميزة بنى عمرو التابعة لمركز ديرب نجم، وذلك إلى جلسة 6 يونيو المقبل، لمناقشة الطب الشرعي في القضية رقم 20895 لسنة 2021 جنايات مركز ديرب نجم، المقيدة برقم 2983 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، رئيس المحكمة، وسكرتارية فلبس صبحي.

البداية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم، تاجر مواشٍ، مقيم بقرية جميزة بني عمر بمركز ديرب نجم، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 25 نوفمبر عام 2021، وبدائرة مركز ديرب نجم، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه، تاجر خردة، بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وذلك على إثر حدوث مشادة بينه وبين المجني عليه.

كشفت التحريات عن أن المجني عليه قد تعرض لزوجة المتهم في الطريق العام، وأخبرت الزوجة زوجها المتهم، الذي توجه إلى منزل المجني عليه وتشاجر معه وسدد له طعنة نافذة بالصدر بواسطة مطواة كانت بحوزته.

تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.