الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة تاجر بتهمة قتل آخر بالشرقية لـ6 يونيو

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة تاجر مواشٍ أنهى حياة تاجر خردة بقرية جميزة بنى عمرو التابعة لمركز ديرب نجم، وذلك إلى جلسة 6 يونيو المقبل، لمناقشة الطب الشرعي في  القضية رقم 20895 لسنة 2021 جنايات مركز ديرب نجم، المقيدة برقم 2983 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازيق.

 صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، رئيس المحكمة، وسكرتارية فلبس صبحي.

البداية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم، تاجر مواشٍ، مقيم بقرية جميزة بني عمر بمركز ديرب نجم، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 25 نوفمبر عام 2021، وبدائرة مركز ديرب نجم، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه، تاجر خردة، بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وذلك على إثر حدوث مشادة بينه وبين المجني عليه.

 كشفت التحريات عن أن المجني عليه قد تعرض لزوجة المتهم في الطريق العام، وأخبرت الزوجة زوجها المتهم، الذي توجه إلى منزل المجني عليه وتشاجر معه وسدد له طعنة نافذة بالصدر بواسطة مطواة كانت بحوزته.

 تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

محكمة جنايات محاكمة تاجر مواشي تاجر خردة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام

الأكثر قراءة

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس تشاد (صور)

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك وتشجيع آفاق الاستثمار

خبيرة اقتصاد: يجب تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية لتسهيل النقل والتصدير

جنايات المحلة تعاقب عصابة الهجرة غير الشرعية بالحبس 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟