موعد وقفة عيد الأضحى 2023 وتوقيت سفر الحجاج للسعودية

وقفة عيد الاضحى من أهم المناسبات الدينية للمسلمين ففيها تكون أهم مناسك الحجاج حيث الوقوف بجبل عرفات والذي ينتهي مع أذان مغرب وقفة العيد الكبير.

موعد وقفة عيد الأضحى 2023

وحددت البحوث الفلكية موعد موقفة عيد الأضحى ولكن ينتظر المسلمون تحديدها بعد استطلاع هلال بداية الشهر العربي الجديد ، وتعرض الدستور موعد وقفة عيد الاضحى وفق البحوث الفلكية وموعد سفر الحجاج للسعودية .

وقفة العيد الكبير 2023

حددت البحوث الفلكية موعد وقفة العيد الكبير للعام الجاري 2023/1444 وعيد الأضحى ، وأوضحت البحوث الفلكية أن غرة شهر ذو الحجـة فلكيًا توافق يوم الإثنين 19 يونيو 2023 م، وتكون وقفة عيد الأضحى في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لذا ستكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، ليبدأ عيد الاضحى يوم الأربعاء 28 يونيو الموافق 10 ذي الحجة.

ولكن تكون وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك بعد تحديد دار الافتاء مولد هلال شهر ذي الحجة والتي تتم يوم 29 من شهر ذي القعدة.

موعد سفر الحجاج للسعودية

الحج هو الركن الخامس من أركان الاسلام ويؤديه المسلمون في شهر ذي الحجة من كل عام ، وحددت هيئة الطيران المدني السعودي موعد استقبال الحجاج .

ويبدأ سفر الحجاج للسعودية من مصر حسب بيان شركة مصر للطيران خلال الفترة من الأول وحتى الـ 22 من يونيو القادم، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج إلى أرض الوطن خلال الفترة من الأول وحتى الـ 12 من يوليو القادم أيضا.

وخصصت الشركة الرحلة رقم MS644/643خلال مرحلتي الذهاب والعودة لصالح الركاب حاملي أي نوع من التأشيرات بخلاف تاشيرات الحج على أن تكون الرحلة تحت مسؤولية مكتب جده، بخلاف الرحلة رقم ms643 المقرر سفرها في الـ19 من يونيو القادم للذهاب والعودة برقم MS644 في العودة في الـ 2 من يوليو لتكون لصالح الحج وتحت مسئولية مكتب الحج.