الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ميعاد عيد الأضحى 2023 فلكيا والإجازات الرسمية المتبقية في العام الجاري

عيد الأضحى
عيد الأضحى

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين والذي يحتفلون به في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويؤدي المسلمون في ذات الشهر مناسك الحج وهي الركن الخامس من أركان الإسلام ويتم تنفيذ أغلب شعائره طوال أيام عيد الأضحى.

وتعرض الدستور في التقرير التالي ميعاد عيد الأضحى 2023 فلكيا والإجازات الرسمية المتبقية. 

موعد العيد الكبير 2023 

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد العيد الكبير للعام الجاري 2023، ولكن يبدأ العيد الكبير بعد الرؤية الشرعية لمولد لهلال ذي الحجة والتي تتم يوم 29 ذي القعدة، ويكون عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة .

تاريخ عيد الأضحى لسنة 2023

موعد العيد الكبير 2023 وعدد أيام الإجازة

ويبدأ عيد الأضحى وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية لعام يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، ويحصل الموظفون على اجازة رسمية بدءًا من يوم وقفة عرفات التي توافق يوم الثلاثاء، الموافق 27 يونيو 2023، و4 أيام أجازة العيد الكبير والتي تبدأ من أول يوم العيد لرابع يوم العيد  الذي يوافق يوم السبت 1 يوليو 2023.

ويتم تحديد موعد إجازة عيد الأضحى الرسمية في بيان لمجلس الوزراء قبل العيد بعدة أيام، وقد تتجه الدولة إلى زيادة عدد أيام إجازة عيد الأضحى نظرًا لدخول الإجازات الأسبوعية بها كما حدث مع إجازة عيد الفطر المنصرم. 

الإجازات الرسمية 2023 

 

  • الثلاثاء ٢٧ يونيو - السبت ٠١ يوليو عيد الأضحى المبارك .
  • الجمعة ٣٠ يونيو .. ثورة ٣٠ يونيو
  • الأربعاء ١٩ يوليو .. رأس السنة الهجرية
  • الأحد ٢٣ يوليو.. عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢
  • الأربعاء ٢٧ سبتمبر.. عيد المولد النبوي الشريف
  • الجمعة ٠٦ أكتوبر .. عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

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