طالبات الأول الثانوى بمدرسة أحمد عرابى عن امتحان الكيمياء: "فى مستوى الطالب المتوسط"

انتهت طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، منذ قليل، من أداء امتحان الكيمياء.

وقالت علياء إبراهيم، الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، لـ"الدستور"، إن امتحان مادة الكيمياء كان في مستوى الطالب المتوسط، وإنها تمكنت من حل أغلب الأسئلة في أول نصف ساعة من الوقت المحدد للامتحان، وظلت طوال الوقت المتبقي تحل الأسئلة الصعبة وتراجع على حلها.

وتابعت الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، أن الامتحان كان مقسمًا لـ3 مستويات، المستوى الأول سهل جدًا، والثاني يناسب الطالب المتوسط، والثالث خاص بالطلاب المتفوقين، مشيرة إلى أن هذا النسق يسمح للطلاب بالحصول على درجات الامتحان والنجاح فيه، حتى وإن كان مستواهم متوسطًا.

- نورا أحمد: أسئلة المتفوقين شكلت صعوبة في الامتحان

فيما أوضحت نورا أحمد، إحدى طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، لـ"الدستور"، أن امتحان الكيمياء كان يشمل عددًا من الأسئلة الخاصة بالمتفوقين، وهذا ما كان يشكل صعوبة في الامتحان، لأنها تحتاج لوقت طويل لحلها والتفكير فيها.

وأضافت الطالبة بالصف الأول الثانوي أنها تمكنت من حل الامتحان في حوالي ساعة واحدة، وظلت طوال الوقت المتبقي تفكر في حل للأسئلة الخاصة بالمتفوقين.

فيما قالت نسمة أحمد، إحدى طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، إن الامتحان كان به عدد من الأسئلة الصعبة والتي تحتاج لتفكير، إلا أنه كان أغلبه بين السهل والمتوسط، مختتمة: "الامتحان متوسط".