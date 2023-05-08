أرقام قياسية عن نصف نهائى دورى أبطال أوروبا

تنطلق، غدًا الثلاثاء، منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" للموسم الحالي 2022/ 2023.

ويلتقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، غدًا الثلاثاء، بينما يخوض فريق ميلان مواجهة إيطالية خالصة مع غريمه وجاره إنتر ميلان على ملعب "سان سيرو"، بعد غد الأربعاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أرقام وحقائق عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ونستعرض لكم أرقام وحقائق عن الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

أكثر اللاعبين مشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

1- كريستيانو رونالدو: برصيد 21 مباراة مع مانشستر يونايتد، يوفنتوس وريال مدريد.

2- تشابي ألونسو: برصيد 17 مباراة مع ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ.

3- تشافي هيرنانديز وكريم بنزيما وتوني كروس: برصيد 16 مباراة مع أنديتهم برشلونة وريال مدريد.

وبالتالي يأمل بنزيما وكروس في المشاركة في مباراتي الذهاب والإياب مع ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال، من أجل تخطي إنجاز تشابي ألونسو، ويصبحان ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في هذا الدور.

هدّافو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

1- كريستيانو رونالدو: برصيد 13 هدفًا مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.

2- كريم بنزيما: برصيد 8 أهداف مع ريال مدريد.

3- روبرت ليفاندوفيسكي: برصيد 7 أهداف مع بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

4- ليونيل ميسي: برصيد 6 أهداف مع برشلونة.

وبناءً عليه، يرغب كريم بنزيما في الاقتراب من رقم كريستيانو رونالدو، ومحاولة هز شباك مانشستر سيتي.

بينما يُعد روبرت ليفاندوفيسكي اللاعب الوحيد الذي أحرز رباعية في مباراة واحدة في دور نصف النهائي من دوري الأبطال، في مرمى ريال مدريد عام 2013.

أكثر الأندية ظهورًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

- ريال مدريد (16 مرة)، يليه برشلونة وبايرن ميونخ (12 مرة)، ثم تشيلسي (8 مرات)، وميلان (7 مرات).

أكثر الأندية ظهورًا بشكل متتال في نصف نهائي دوري الأبطال

- ريال مدريد (8 مرات متتالية من 2011 حتى 2018).

- برشلونة (6 مرات متتالية من 2008 حتى 2013).

- بايرن ميونخ (5 مرات متتالية من 2012 حتى 2016).

أندية تخطت نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

- ريال مدريد (8 مرات)، يليه يوفنتوس وبايرن ميونخ (6 مرات)، ثم برشلونة وميلان (5 مرات).

أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في نصف نهائي دوري الأبطال

- ريال مدريد (42 هدفًا).

- بايرن ميونخ (36 هدفًا).

- يوفنتوس (30 هدفًا).

- برشلونة (24 هدفًا).

- ليفربول ومانشستر يونايتد (21 هدفًا).

أكثر الأندية استقبالًا للأهداف في نصف نهائي دوري الأبطال

- ريال مدريد (36 هدفًا).

- برشلونة وبايرن ميونخ (31 هدفًا).

- يوفنتوس (19 هدفًا).

- تشيلسي (17 هدفًا).

ركلات الترجيح في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وحسمت ركلات الترجيح نصف نهائي دوري الأبطال مرتين، الأولى عندما فاز ليفربول على تشيلسي في عام 2007، والمرة الثانية انتهت بفوز بايرن ميونخ على ريال مدريد في عام 2012.