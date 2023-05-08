توريد 18 ألف طن قمح حتى الآن لصوامع وشون الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية من المزارعين خلال الموسم الحالي للتوريد 2023 على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر البالغ عددها ١٣ موقعا تخزينيا بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة، لافتا إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغ ١٨ ألف طن وتتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان المشكلة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام للمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد.

ووجه المحافظ مدير مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون مع تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة بلغت ١٩ ألف فدان مؤكداً ضرورة التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكل الجهات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم وتسهيل كل الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه، أوضح المهندس أسعد منادي، وكيل وزارة الزراعة، أنه تم توريد ٢ طن و ٦٧٦ كجم بشون البنك الزراعي المصري، و٢٧٨٨ طنا، و٣٣٠ كجم للشركة العامة للصوامع، بالإضافة إلى ٩٨١٠ أطنان و٩٨٠ كجم شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة و٥٤٢٣ طنا للشركة القابضة للصوامع.