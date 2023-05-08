الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تحديث الصناعة" يعقد اجتماعاً مع المجلس الاستشاري لمشروع نظم الخلايا الشمسية

اجتماع
اجتماع

اجتمعت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة مع المجلس الاستشاري للمشروع الدكتورة "هند فروح" مدير المشروع القومي للخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة وفريق عمل المشروع الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل من مرفق البيئة العالمي ووزارة البيئة، وذلك لتقييم أهم مخرجات المشروع طوال فترة عمله على مدار 6 سنوات، وتفقد أهم المحطات التي تم تركيبها، ومناقشة سبل تحقيق الاستدامة وخطوات المشروع وأهدافه خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك في بيان صحفي اليوم.

وشهد اللقاء عرضاً موسعاً لكافة الأنشطة، النتائج، والأرقام التي توصل إليها المشروع على مدار 6 سنوات.

وناقش المجلس خلال اللقاء مؤشرات الإنجاز التي تم رصدها لكافة جوانب المشروع، والتي تضمنت الأرقام الخاصة بعدد محطات الطاقة الشمسية التي تم تركيبها على مستوى محافظات مصر، ومعدل خفض انبعاثات الكربون إلى جانب دور المشروع في تطوير ثقافة الاعتماد على الخلايا الشمسية وإزالة المعوقات أمام خلق سوق للخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، وما نجح في تحقيقه أيضاً على مستوى بناء القدرات، التدريب والتطوير، وإشراك النساء في العمل طوال مدة تنفيذ المشروع تطبيقاً لأهداف التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها هيئة الأمم المتحدة.

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