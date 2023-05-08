علي حسن: كهف الملح هو إجراء استكمالي للعلاج الدوائي (فيديو)

قال الدكتور علي حسن، مدير التطوير لإحدى شركات التمور بالوادي الجديد، إن كهف الملح هو إجراء استكمالي للعلاج الدوائي، والزيارة تكون بحجز مسبق، وهناك كهف للرجال وكهف للنساء، معقبًا: "لدينا اهتمام بأن يكون لدينا كفاءات مدربون، وحاصلون على شهادة البكالورويس في التربية الرياضية".

وأضاف حسن، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أننا نهتم بأن يشعر الضيف لدينا بتغيير كبير سواء في أطرافه أو جسمه بالكامل، بسبب الفائدة التي يحصل عليها من الملح الصخري.

وتابع: هذا الكهف اكتشاف عالم أجنبي عندما وجد أن العمال في مناجم الملح لديهم طاقة سلبية قليلة جدًا، وطاقة إيجابية عالية ونسبة مناعة كبيرة، واتضح أن ملح اليود الصخري سبب من أسباب رفع المناعة ورفع الطاقة الإيجابية.

فيما قال محسن عبد المنعم، مدير عام الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بالوادي الجديد، إن الكهف موجود منذ فترة زمنية قليلة، ولكنه لاقى إعجاب الأجانب والمصريين، وأصبح ضمن برنامج المحافظة.

العلاج بالطمي والمياه الكبريتية

وتابع: نقوم بعمل الدفن في الرمال، والعلاج بالطمي والمياه الكبريتية، وأيضًا العلاج بالملح الصخري، لخروج الطاقة السلبية، وهو شيء جديد بالنسبة لأبناء الوادي الجديد.

وقالت إحدى الضيوف: "مدة الجلسة 45 دقيقة، في أول 10 دقائق نضخع لمساج على الظهر والكتف بالزيوت، ويصل عمق الملح إلى 50 سم، ويتم عمل حفرة وندفن نصف أقدامنا في الملح لأنه عامل أساسي لتنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان ويسحب الطاقة السلبية والدم الفاسد.