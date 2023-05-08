الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قائمة أسعار الدهب اليوم بالجنيه

الذهب
الذهب

سجل الذهب عالميًا ارتفاعات جديدة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في الوقت الذي هدأت في وتيرة الارتفاعات في أسعار الذهب في مصر ليسجل عيار 21 2620 جنيه للشراء، بعد أن  صعد لعدة أيام أعلى من مستوى 2800 جنيه. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب عالميا بالدولار وسعر الدهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 

  • الذهب عيار 21: بيع 2,600 جنيه ، وللشراء 2,620 جنيه .
  • الذهب عيار 24 : بيع 2,971 جنيه ، وللشراء 2,994جنيه .
  • الذهب عيار 22: بيع 2,724 جنيه ، وللشراء 2,745 جنيه .

أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 8 مايو 2023

الذرة بـ16100 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

  • الدهب عيار 18: بيع 2,229 جنيه ، وللشراء 2,246 جنيه .
  • الذهب عيار 14: بيع 1,733 جنيه ، وللشراء 1,747 جنيه .
  • الذهب عيار 12 : بيع 1,486 جنيه ، وللشراء 1,497 جنيه .
  • الاونصة : بيع 92,411 جنيه ، وللشراء 93,122 جنيه .
  • الجنيه الذهب: بيع 20,800 جنيه ، وللشراء 20,960 جنيه .
  • الكيلو الذهب : بيع 2,971,429 جنيه ، وللشراء 2,994,286 جنيه .

 

سعر الدهب عالميا بالدولار في سوق المال 

الوحدةدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24$65.06
سعر الذهب عيار 22$59.64
اسعار الذهب عيار 21$56.93
اسعار الذهب عيار 18$48.80
سعر الذهب عيار 14$37.95
سعر الذهب عيار 12$32.53
سعر الذهب عيار 9$24.40
اسعار أوقية الذهب$2,024
اسعار جنيه الذهب$455.46
اسعار كيلو الذهب$65,064

 

سعر الذهب العالمي 

ارتفع سعر الذهب العالمي مسجلًا  2020 دولارًا للأوقية  فصعد الذهب العالمي في المعاملات الفورية 0.2 %  عند 2020.80 دولار للأوقية (الأونصة) ، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 %  إلى 2029.30 دولار، ليعوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة وسط ضعف عام للدولار.

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 25.67 دولار للأوقية، وصعد كل من البلاتين 0.5 % إلى 1064.03 دولار والبلاديوم 1.5% إلى 1513.11 دولار.

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سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية

 

الذهب سعر الدهب بالدولار الدهب عيار 21 سجل الذهب عالمي ا الدهب عيار 18

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