الذرة بـ16100 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الإثنين، استقرارًا في الأسواق والمصانع.

وسجل سعر طن الذرة "أرجنينى" 18200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة "برازيلى" 18200 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة "أوكرانى": 16100 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة "محلى" "حورس": 2800 جنيه، بينما سعر إردب الذرة الشامية: 2300 جنيه.

وبلغ سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنينى" 18600 جنيه، بينما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40300 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 41000 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 42000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات "مستورد": 36900 جنيه أرضه، بينما سجل سعر طن صويا فول فات "محلى": 36500 جنيه "أرضه"، فيما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% "مستورد": 28600 جنيه "أرضه"، كما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% "محلي": 23800 جنيه "أرضه".

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%: 28000 جنيه، في حين بلغ سعر طن جيلوتين "مستورد": 50000 جنيه، بينما بلغ سعر طن جيلوتين "محلى": 49700 جنيه وبلغ سعر طن ردة بران محلى: 12200 جنيه، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة: 11900 جنيه "الشيكارة زنة 40 كيلو موحد".

وسجل سعر حمل تبن القمح "جديد" 230 جنيها، فيما سجل سعر قيراط البرسيم: من 260 إلى 290 جنيها، بينما سجل طن أعلاف بادى 28800 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 28700 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 28600 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 28100 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23200 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22950 جنيها، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 22900 جنيه للطن كما سحل سعر طن علف بياض 14% بـ 22600 جنيه.