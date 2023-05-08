الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 8 مايو 2023

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تراجعت أسعار العملات الرقمية، خلال تداولات اليوم السبت 8 مايو 2023.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجع بنسبة 2.45%، ليصل إلى 28.136.1 ألف دولار، كما تراجع  سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.89% دولار مسجلة 1.859.17 دولار، وتراجع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 3.13%، ليسجل 0.3684 دولار.

وتراجعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 89. 2% ليسجل 315. 21 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجع بنحو 2.61%، ليصل إلى مستويات 0.074758 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 5.05% إلى مستويات 0.0901 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 4.41% إلى مستويات قرب 15.82 دولار.

وتراجع  سعر عملة "تيرا" بنسبة 71. 5% إلى مستويات 0.00891 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 41. 6% إلى مستويات 2834 .1 دولار، وتراجع سعر عملة "ريبيل" بنسبة 4.64% إلى مستويات 0.43570 دولار.

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية بيتكوين إيثريوم دوج كوين العقود الذكية

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

حظك اليوم الإثنين 8 مايو 2023 لمواليد الأبراج المائية

أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 8 مايو 2023

رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الطارئ لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية

اليوم.. "إسكان الشيوخ" تناقش مقترح لإنشاء نفق أسفل مسار القطار السريع

بكين: على الولايات المتحدة تصحيح التعامل مع قضية تايوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن