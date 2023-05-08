أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 8 مايو 2023

تراجعت أسعار العملات الرقمية، خلال تداولات اليوم السبت 8 مايو 2023.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجع بنسبة 2.45%، ليصل إلى 28.136.1 ألف دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.89% دولار مسجلة 1.859.17 دولار، وتراجع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 3.13%، ليسجل 0.3684 دولار.

وتراجعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 89. 2% ليسجل 315. 21 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجع بنحو 2.61%، ليصل إلى مستويات 0.074758 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 5.05% إلى مستويات 0.0901 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 4.41% إلى مستويات قرب 15.82 دولار.

وتراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 71. 5% إلى مستويات 0.00891 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 41. 6% إلى مستويات 2834 .1 دولار، وتراجع سعر عملة "ريبيل" بنسبة 4.64% إلى مستويات 0.43570 دولار.