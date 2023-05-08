اعترافات المتهم بقتل صاحب ورشة لتصنيع الأحذية بالمرج

أقر "علاء .م" المتهم بقتل صاحب ورشة لتصنيع الأحذية بمنطقة المرج، أمام جهات التحقيق، بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه بعد مشاجرة نشبت بينهما مستخدما خلالها سلاحا أبيض "سكينا".

واعترف المتهم بارتكاب جريمته وذلك بعد اكتشافه ارتباط المجنى عليه بعلاقه غير شرعية مع شقيقته وانتهت بحملها وأثناء محاولة إجهاض جنينها توفيت.

كما أقر المتهم بأنه علم بهذه العلاقة عن طريق الهاتف المحمول الخاص بشقيقته وشاهد محادثات خاصة بينهما، تتوسل فيها شقيقته للمجنى عليه وتطلب منه الزواج منها خوفًا من الفضيحة، لكنه رفض الوقوف بجانبها وطلب منها إجهاض جنينها بمفردها.