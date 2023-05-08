تشكيل لجان لمتابعة أعمال "صحة البيئة" بمرسى مطروح والضبعة

كلف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي بالمتابعة المستمرة واليومية لجميع أعمال صحة البيئة بالمحافظة، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض في إطار إحكام الرقابة على جميع أنشطة صحة البيئة.

وأجرى فريق صحة البيئة في مرسي مطروح برئاسة محمد رضا السيد مراقب صحة البيئة بمطروح، مرورا على محطة تحلية المياه بمنطقة الغرام.

كما قام فريق صحة البيئة بإدارة الضبعة الصحية برئاسة عاطف شوقي مراقب أول صحة البيئة بالضبعة بالمرور على وحدة معالجة المياه بالغسيل الكلوي بمستشفى الضبعة المركزي، حيث تم تقييم مراحل التنقية وعمل القياسات بوحدة المعالجة في إطار نشاط صحة البيئة المستمر في الإصحاح البيئي.

FB_IMG_1683523952917

FB_IMG_1683523950645

FB_IMG_1683523948486