الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أحبطت عناصر الجيش الأردني، الأحد، على واجهتيها الشمالية والشرقية، محاولتي تسلل وتهريب كميات من الأسلحة والمواد المخدرة قادمة من سوريا.



وقال مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة من المهربين على الواجهتين الشمالية والشرقية اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".



وأضاف المصدر أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك والرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى تراجع المهربين إلى داخل العمق السوري.



وعثرت عناصر الجيش الأردني بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة العسكرية الشرقية، على (1,200,000) حبة كبتاغون، و(500) كف حشيش و(400) شريط جاليكا، وأسلحة نارية نوع كلاشنكوف عدد (5) وكميات من الذخائر.



من ناحية أخرى عثر رجال المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية على (300000) حبة كبتاغون ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال وأسلحة نارية نوع كلاشنكوف عدد (3) وكميات من الذخائر، فيما تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



واختتم المصدر بالتأكيد على جاهزية القوات المسلحة الأردنية للتعامل دائما مع محاولات التسلل والتهريب بكل قوة وحزم، ومع أي تهديد على الواجهات الحدودية، ومواجهة أية مخططات تهدد أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمنه.

