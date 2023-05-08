الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روبرت جونيور: هناك أدلة دامغة على تورط CIA في اغتيالي جون كينيدي عام 1963

جون كنيدي
جون كنيدي

قال روبرت كينيدي جونيور، المرشح الرئاسي الأمريكي، وابن شقيق الرئيس الأمريكي السابق، جون كينيدي، إن وكالة المخابرات المركزية CIA ضالعة في اغتيال عمه عام 1963.

و في تصريح لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قال جونيور: "هناك أدلة دامغة على تورط وكالة المخابرات المركزية في اغتياله.. أعتقد أنه في الوقت الحالي لا مجال للشك".

وأضاف مع جون كاتسيماتيديس على إذاعة WABC AM بعنوان "Cats Roundtable" أن المخابرات الأمريكية لم تكن متورطة فقط في القتل، ولكن أيضا في التستر على آثار الجريمة.

واستشهد ابن شقيق الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي، بكتاب جيمس دوغلاس، "جون كنيدي وما لا يوصف" باعتباره يجمع معظم الأدلة حول هذا الموضوع، ووصف إنكار دور وكالة المخابرات المركزية بأنه "تغطية لمدة 60 عاما". 

خلص التحقيق الرسمي للحكومة الأمريكية، تقرير لجنة وارين الذي صدر في 24 سبتمبر 1964، إلى أن لي هارفي أوزوالد تصرف كذئب وحيد في حادث إطلاق النار القاتل، وأنه لا يوجد دليل موثوق به على أنه كان جزءا من مؤامرة لاغتيال الرئيس الخامس والثلاثين.

وتصف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ما يقال حول دور وكالة التجسس في مقتل جون كنيدي بأنها "كذبة".

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