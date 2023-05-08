السجن 3 أعوام لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة نقاش بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مما أسند إليه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها، ومصادرة المضبوطات وألزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، صدر الحكم وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 13079 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بقيام المتهم بالاشتراك مع آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الأفراد، ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها، منتهجين في ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمهم بتلك الأغراض.

وكشفت التحريات انضمام المتهم "إ. أ. ع" نقاش، مع آخرين إلى تنظيم سرى لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم يخططون إلى عمليات ضد مؤسسات الدولة نفاذًا لتكليفات صادرة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم يحرزون مطبوعات وأسلحة بمساكنهم، ونفاذًا لأذن النيابة تم ضبط المتهم مع آخرين بحوزتهما قرص صلب خارجي عليه مذكرات عليها كتابات تنظيمية ضد الدولة.

وأوضحت التحريات أنه ثبت من تقرير الأدلة الجنائية من فحص للقرص الصلب، احتوائه على أغاني جهادية وفيديو لحفل تدشين حزب الحرية والعدالة، وفيديو عن لقاءات متنوعة عن فض اعتصام رابعة، وفيديو عن حقيقة حركة 6 أبريل وملفات سخرية ضد قيادات الدولة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.