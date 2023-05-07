"الثوم والخضروات".. نصائح حول كيفية تطهير الكبد من السموم

غالبًا ما يعمل الكبد بمرور الوقت فقط لتلبية متطلبات أجسامنا خاصة عندما يتعلق الأمر بطرد السموم التي تراكمت داخلنا من الطعام الذي نتناوله، ولكن لا يستطيع الكبد مواكبة نمط حياتنا الحالي، وبالتالي نشعر أحيانًا بالركود والخمول.

هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمساعدة جسمك على التخلص من المواد السامة الموجودة في جسمك حتى يتمكن الكبد من أداء وظيفته بشكل أفضل، ففي السطور التالية يقدم الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي طرق لتطهير الكبد.

تناول بعض الثوم:

يمكن أن يساعد الثوم في تطهير كبدك، ما يميز الثوم أنه مليء بالفيتامينات والمعادن التي يمكنها بالفعل تنشيط الإنزيمات التي يمكنها التخلص من السموم في جسمك، كما أنه يحتوي على الأليسين والسيلينيوم المعروفين بتعزيز صحة الكبد.

التخلص من الأطعمة السامة:

يعتبر تناول الأطعمة الدسمة والوجبات السريعة السبب الرئيسي لتراكم السموم بأجسامنا، لذا علينا التخلص من هذه العادة من أجل تطهير الكبد وجعله يعمل بشكل صحيح.

تناول أو شرب الليمون:

إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على طرد السموم من جسمك، فعليك إضافة ثمار الحمضيات مثل الليمون لأنها من أفضل مصادر فيتامين سي، حيث يساعد في تطهير الكبد، حيث يمكن لماء الليمون أن يساهم في التخلص من السموم عبر البول.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:

نحتاج جميعًا إلى 4.700 ملليغرام من البوتاسيوم يوميًا، المشكلة هي أنه مع النظام الغذائي الذي نتبعه، فإننا بالكاد نلبي الكمية المطلوبة، وهذا يعرضنا لخطر ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وهذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعل الكبد لا يعمل بشكل جيد لأنه لا يحصل على العناصر الغذائية التي يحتاجها.

الخضروات الصليبية مهمة:

خطوة أخرى لتطهير الكبد هي إضافة المزيد من الخضروات الصليبية إلى نظامك الغذائي لأنها يمكن أن تساعد في تحفيز إنزيمات الكبد لتفكيك الطعام الذي تتناوله وإزالة السموم المحتملة التي تأتي معه.

يعتبر البروكلي والقرنبيط من أفضل الخضروات الصليبية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لمساعدة الكبد على الخروج من الجسم.