الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطماطم بـ6.5 جنيه.. أسعار الخضروات اليوم فى سوق العبور للجملة

طماطم
طماطم

انخفضت أسعار الخضروات، اليوم الأحد، لدى التجّار في سوق العبور للجملة، وسجلت الطماطم ما بين 3.5 و6.5 جنيه للكيلو، والبطاطس تراوحت بين 4 و5.5 جنيه للكيلو، وجاءت الأسعار كما يلي.

- أسعار الخضروات اليوم

سعر البصل من 4- 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة من 4- 8 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر من 2.5- 6.5 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا من 7- 10 جنيهات للكيلو.

 سعر الملوخية من 2.5- 5.5 جنيه للكيلو.

- أسعار الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي من 2.5- 4.5 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 2.5- 4.5 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 3- 5 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 4- 7 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 3- 5 جنيهات للكيلو.

سعر البامية من 30- 40 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 5- 8 جنيهات للكيلو.

- أسعار الفلفل

سعر فلفل رومي «بلدي» من 5- 7 جنيهات للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 6- 9 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 5- 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 20- 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 5 و11 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر البطاطا من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

- سعر الزيتون

سعر الزيتون التفاحي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 14- 24 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 4- 7 جنيهات للكيلو.

سعر البصل الأخضر 6 جنيهات.

سعر البسلة من 9- 13 جنيهًا للكيلو.

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب

سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».

وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».

سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».

سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».

سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.

سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».

سعر الشبت من 40- 50 جنيهًا لـ«100 رابطة كيلو».

سعر البقدونس من 40 إلى 50 جنيهًا لـ«100 ربطة كيلو».

سعر الجرجير من 40 إلى 50 جنيهًا لـ«100 ربطة».

سعر الكسبرة من 40 إلى 50 جنيهًا لـ«100 ربطة كيلو».

بلغ سعر النعناع 7.5 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».

بلغ سعر السلق 7.5 جنيه لـ«10 كيلو الربطة».

بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».

سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».

أسعار الخضروات اليوم أسعار الخضروات أسعار الباذنجان أسعار الفلفل الخضروات اليوم الخضروات سعر البامية سعر البصل سعر الثوم سعر الخيار سعر الجزر سعر الفاصوليا سعر الزيت سعر اللفت سعر القلقاس سعر الكوسة سعر الملوخية سعر البطاطا سوق العبور للجملة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء اليابانى يصل سول ويلتقى رئيس كوريا الجنوبية 

تصريحات الرئيس السيسى خلال استقبال وفد "النواب الأمريكى" تتصدر اهتمامات الصحف

الرئيس الشيشانى يدعو مقاتلين من "فاجنر" للانضمام إلى قوات كتيبة "أخمات"

بعد تحريك الأسعار.. جهود الدولة لضبط تعريفة الركوب الجديدة ومنع استغلال المواطنين

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

اليوم.. "الشيوخ" يناقش الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»