10 عادات غذائية يمكن أن تُساعد في عكس حالة "الكبد الدهني"

يُطلق على تراكم الدهون الزائدة اسم الكبد الدهني. وقد يكون بسبب الكبد الدهني الكحولي أو الكبد الدهني غير الكحولي .

كما أن شرب كميات كبيرة من الكحول يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد ويسبب الكبد الدهني الكحولي بينما الكبد الدهني غير الكحولي يرجع إلى نمط الحياة غير الصحي أو العلاج الطبي أو السمنة أو مرض السكري من النوع 2، فالإجهاد عامل إضافي يمكن أن يزيد من فرص تراكم الدهون في الكبد.

ووفقًا لموقع "hindustantimes" يمكن للمرء عكس حالة الكبد الدهني بمساعدة بعض التغييرات في نمط الحياة، وهذا ما يتم توضيحه خلال السطور التالية:

50٪ من وجبات الغداء والعشاء يجب أن تتكون من الخضار

يمكن أن يشمل ذلك أنواعًا وأشكالًا متعددة من الخضروات. يمكنك عمل السلطات والخضروات المطبوخة والخضروات المقلية والحساء وصلصات الخضار والخضروات المخمرة باللبن والخضروات.

نصيحة احترافية: إضافة 2-3 أشكال من الخضار إلى كل وجبة تضمن حصولك على مجموعة متنوعة جيدة وتجعل وجباتك أكثر متعة.

أضف شيئا مخمرا كل يوم

تعمل الأطعمة المخمرة على تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل عام. كما سيؤدي وجود ميكروبيوم أمعاء أكثر صحة إلى تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتقليل الترسبات البعيدة.

ابدأ يومك بالماء الدافئ وعصير نصف ليمونة

يحتوي الجير على أحماض تحفز إفراز السوائل الهضمية في المعدة. يحتوي الجير على مركبات الفلافونويد التي تقلل من أضرار الأكسدة. يساعد شرب الماء الدافئ على تكسير الطعام بشكل أسرع. كما أن الماء الدافئ يخفف الإمساك ويساعد في التخلص من السموم.

تناول المزيد من الألياف

زيادة تناول الألياف يحسن الميكروبات المعوية مما يقلل من تلف الكبد والتهابه. تساعد الوجبات الغنية بالألياف أيضًا في التحكم في الكمية ، وبالتالي دعم فقدان الدهون بشكل صحي.

الامتناع عن الأطعمة المخبوزة

الأطعمة المخبوزة مثل الكرواسان والخبز والبسكويت والكعك وغيرها تسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى زيادة تراكم الدهون في الكبد.

تناول الخضروات الصليبية

تشمل الخضروات الصليبية مثل القرنبيط ، والبروكلي ، والملفوف ، وبراعم بروكسل ، والبوكشوي ، والكرنب الأخضر ، والملفوف الصيني ، وما إلى ذلك. تحتوي هذه العائلة من الخضروات على مركبات الكبريت التي تلعب دورًا مهمًا في عملية إزالة السموم من الكبد. كما أنها تحتوي على مركب "الإندول" المعروف بقدرته على تقليل الالتهاب في الكبد.

أكل الثوم النيء

يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين الذي يقلل الالتهاب في الكبد. يُعد تناول حوالي 1-3 جرام من الثوم يوميًا أمرًا رائعًا.

اشرب 2-3 لترات من الماء

يساعد شرب كمية كافية من الماء في طرد السموم. هذا يسهل عملية الهضم ويقلل من العبء على الكبد والكلى. يمكنك نقع الماء بالأعشاب أو الشاي الأخضر إذا كنت لا تحب الماء العادي.

زد من استهلاكك لأوراق الكزبرة

تحفز أوراق الكزبرة على إفراز العصارات الهضمية وتساعد على طرد السموم، تم استخدام الكزبرة لتحسين صحة الكبد لعدة قرون.

تناول المزيد من الفاصوليا والخضراوات والفواكه والجوز

هذه المجموعات الغذائية غنية بالألياف وتحتوي على الدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات التي تدعم الصحة العامة.