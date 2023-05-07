السفارة الفلسطينية: وصول الدفعة الثالثة من الفلسطينيين القادمين من السودان لمطار القاهرة

أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم الأحد، عن وصول الدفعة الثالثة من الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني القادمين من السودان إلى مطار القاهرة الدولي، حيث تم إجلاؤهم من مطار جدة إلى مطار القاهرة الدولي، وهم في طريقهم إلى قطاع غزة.

واستقبل الرعايا الفلسطينيين فى مطار القاهرة وفد سفارة فلسطين بالقاهرة، ورافقهم مندوبو السفارة لنقلهم من المطار إلى معبر رفح البري.

من جانبه، صرح السفير الفلسطيني لدي القاهرة دياب اللوح، أن السفارة الفلسطينية لدى مصر تباشر عمليات إجلاء أبناء الشعب الفلسطيني من المنافذ البرية والجوية المصرية، وتقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين عبر مصر إلى قطاع غزة ووجهات أخرى، وفقًا لبيان السفارة الفلسطينية.

وأكد اللوح تعاون الأجهزة المصرية وتوفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات وصولًا إلى معبر رفح البري.

وشدد السفير اللوح استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، بإشراف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة دولة فلسطين لدى السودان.

مفوضية شئون اللاجئين: أكثر من 60 ألف لاجئ وصلوا من السودان إلى مصر

وفى وقت سابق من اليوم، كشفت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن أعداد اللاجئين السودانيين الذين دخلوا مصر.

وقالت المفوضية إن أكثر من 60 ألف لاجئ وصلوا من السودان إلى الأراضي المصرية حتى الآن، في ظل احتدام المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

أضافت المفوضية في تغريدة لها على موقع تويتر، "أكثر من 64000 شخص عبروا الحدود إلى مصر، من بينهم 60222 سودانيًا".

وأوضحت المفوضية أن الغالبية من النساء والأطفال من بين هؤلاء اللاجئين بحاجة إلى مساعدات عاجلة، بما في ذلك الغذاء والمياه والنقل والمساعدات الطبية.