الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: مصر استقبلت 60 ألف سودانى منذ اندلاع الأزمة حتى الآن

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكثر من 60 ألف سوداني وصلوا إلى مصر منذ اندلاع  الأزمة حتى الآن، و4445 من الجنسيات الأخرى و6 آلاف مواطن مصري. 

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الأجهزة المعنية المصرية ممثلة في وزارة الدفاع والمخابرات، ووزير الداخلية ووزير النقل، حول ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لإجلاء المصريين، واستقبال آلاف السودانيين والأجانب.

ولفت إلى أن الدولة العظيمة تعتبر مواطنيها في أنحاء العالم رقم 1 وتهتم بهم كما حدث في ووهان وأوكرانيا، وتتحرك الدولة على مدار الساعة من أجل مواطنيها.

أحمد موسى السودان اندلاع الازمة السودانية

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