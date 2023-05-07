أمير طعيمة يتعاون مع أنغام في أغنية جديدة بعنوان "سيبك أنت"

يتعاون الشاعر الغنائي أمير طعيمة مع النجمة أنغام في عمل غنائي جديد يحمل اسم “سيبك انت” والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وانتهت أنغام من تسجيل أغنية “سيبك أنت” وهي من ألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي مادي، وتميل الأغنية إلى الأغنيات الصيفية ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الرقمية.

وحقق الشاعر الغنائي أمير طعيمة العديد من النجاحات برفقة النجمة أنغام وذلك على مدار السنوات الماضية بعدد كبيرمن الأغنيات التي لاقت استحسان كبير من الجمهور المصري والعربي.

جولة أنغام الغنائية الفترة المقبلة

وتحيي أنغام حفلًا غنائيًا وسط جمهورها بدولة الكويت وذلك على خشبة مسرح آرينا الكويت يوم 11 مايو الجاري، كما تستعد لإحياء حفل غنائي في دبي بالإمارات السبت الموافق 20 مايو الجاري، ويشاركها الحفل الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفلات باقة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة.

آخر أعمال أنغام الغنائية

وطرحت النجمة أنغام أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

كما طرحت مؤخرًا أغنية "خلينى شوية معاك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس.

وطرحت النجمة أنغام، مؤخرًا أغنية بعنوان "عشان أرضيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، ميكس وماستر أمير محروس.