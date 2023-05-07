تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة تروا فى الدورى الفرنسى

كشف كريستوف جالتييه، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه لمواجهة تروا، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليج آن" موسم 2022-2023.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتروا في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مباراة باريس سان جيرمان وتروا في الدوري الفرنسي، تقام في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب دي أوب.

وتُنقل مباراة باريس سان جيرمان وتروا في الدوري الفرنسي، على قناة beIN Sports 2.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة تروا في الدوري الفرنسي

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة تروا في الدوري الفرنسي، فشهد غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث يخضع لعقوبة الإيقاف من قبل ناديه لمدة أسبوعين، بسبب سفره إلى المملكة العربية السعودية دون إذن من إدارة النادي الباريسي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة تروا في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: سيرجيو راموس - ماركينيوس - دانيلو بيريرا

خط الوسط: خوان برنات - ماركو فيراتي - فابيان رويز - فيتور فيريرا - وارن زائير إيمري

خط الهجوم: كيليان مبابي - هوجو إيكتيكي

فريق باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 75 نقطة، فيما يتواجد تروا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 22 نقطة.