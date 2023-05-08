الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

من الموضوعات الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية، وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في البنوك المصرية

نذكر في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية، وأسعار العملات الأجنبية المتداولة.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين  في البنك المركزي المصري 

8.22 جنيه للشراء. 
8.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

8.19 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء.
8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان
8.22 جنيه للشراء. 
٠8.25 جنيهَا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء.
8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري cib 

8.18 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 8 مايو 2023 

دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء.
30.9357 جنيه للبيع. 

يورو 
34.0236 جنيه للشراء. 
34.1437 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى
38.5660 جنيه للشراء. 
38.7006 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى 
34.6728 جنيه للشراء. 
34.7983 جنيه للبيع.

100 ين يابانى 
22.7503 جنيه للشراء.
22.8274 جنيه للبيع.

دينار كويتى
100.6331 جنيه للشراء. 
101.0278 جنيه للبيع.

درهم اماراتى
8.3963 جنيه للشراء.
8.4252 جنيه للبيع.

اليوان الصينى
4.4607 جنيه للشراء.
4.4763 جنيه للبيع.

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