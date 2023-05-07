عماد الدين حسين: "على الحوار الوطنى معالجة التشوه الحزبى بمصر"

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التجربة الحزبية في الفترة بين عامي 1967 إلى 2011 لم تفرز سوى الحزب الوطني وبعض الأحزاب الضعيفة.

وأضاف في حوار لبرنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي محمود السعيد، أن الفترة بين عامي 2011 و2013 لم تفرز سوى أحزاب متطرفة ظلامية سيطرت على أكثر من ثلثي البرلمان كاملة، مشيرًا إلى أن ثورة 2013 العظيمة حاولت تعديل هذا المسار لكنها اصطدمت بالإرهاب.

وأشار إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تأخر الحوار الوطني لأسباب كثيرة بينها الإرهاب، وقال إن الدولة مسئولة عن تشجيع ودعم الحياة الحزبية لقطع الطريق على محاولات ما عانيناه في الماضي.

وطالب الأحزاب السياسية بتطوير نفسها، فالحزب لا بد أن يحتك بالشارع هناك مشكلة كبيرة اسمها التربية السياسية في مصر ويفترض على الحوار الوطني معالجة التشوه الحزبي في مصر، مؤكدًا أن أي حزب لا يتعدى نسبة الـ2% في العتبة الانتخابية لا بد من شطبه أو دمجه مع حزب أكبر.

على الدولة سن تشريعات لمحاربة المال السياسي

وطالب الدولة بسن تشريعات لمحاربة المال السياسي و"دا هياخد وقت حتى بالنسبة تربية الكوادر السياسية". وتساءل: لدينا 40 موضوعًا سياسيًا موزعًا على 7 لجان في الحوار الوطني، هل لدينا في كل حزب واحد متخصص في هذه الموضوعات؟