محمود محي الدين يكشف سبب عدم مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي

كشف الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل، سبب عدم مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مؤكدًا أن به جانبين الأول التكيف وهذا صعب دخول القطاع الخاص به.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الصعوبة تأتي لأن العائد الاجتماعي والعام أكبر من العائد التجاري، ويستحسن أن تقوم به الدولة بالمشاركة مع مؤسسات دولية، أو تعد مشروعات تحفز القطاع الخاص بقدر أعلى من المشاركة ، وذلك من خلال مشروعات تجمع ما بين توليد الطاقة وحسن إدارة المياه، والمشروعات الزراعية، ستجد فيها مكون ما يجذب القطاع الخاص.

مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة

وتابع، أن الجانب الثاني هو جوانب الطاقة المتجدة والرياح والطاقة الشمسية وكل المشروعات التي تم الإعلان عنها في قمة شرم الشيخ للمناخ لإنتاج الهيدروجين الأخضر تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص، ومساهمة القطاع الخاص أكبر ومعوقاتها في بعض البلدان تعود إلى تعقد الإجراءات، ومناخ الاستثمار يكون مرتبطا بإجراءات تعيق الاستثمار فيها.