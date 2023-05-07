حزب المؤتمر: الرئيس السيسى نجح فى سياسته الخارجية فى فرض إرادة الدولة المصرية

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخارجية جعلت من مصر محطة أساسية لكل الدول الكبرى.



وأوضح حزب المؤتمر أن تعدد الزيارات من جانب الكونجرس الأمريكي إلى القاهرة يؤكد مكانة جمهورية مصر العربية بالمنطقة، واستكمالًا لاستراتيجية العلاقات المصرية- الأمريكية، التي تبني عليها واشنطن الكثير من الآمال، في ظل النزاعات الملتهبة بالمنطقة.

وأضاف أنَّ الزيارة تحمل رسائل مهمة بأن الولايات المتحدة بحزبيها «الجمهوري والديمقراطي»، تقدر أهمية مصر ورئيسها ودورها الحيوي والمهم في وقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعدم تجدده الذي يضر باستقرار المنطقة؛ لأنه محور تنمية للشعوب.

وأشار حزب المؤتمر إلى أنَّ الإدارة الأمريكية تعرف قوة مصر جيدًا، ولهذا تسعى إلى إعادة صياغة تحركاتها، خصوصًا الكونجرس الذي يرسم السياسية الخارجية لأمريكا.

كما أكد أن الرئيس السيسى فى سياسته الخارجية نجح فى فرض إرادة الدولة المصرية على الجميع، مثل ما رأينا الخط الأحمر فى ليبيا، وسياسة الدولة المصرية مع تركيا، وخلال أزمة قطر، وهو ما جعل العديد من الدول تسعى للتواصل الدائم مع القيادة المصرية.



وشهد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، برئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، التأكيد على قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.