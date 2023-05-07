الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سوبر إفريقيا لليد.. الأهلى ينهي الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بفارق 5 أهداف

الأهلي كرة يد
الأهلي كرة يد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بنتيجة 14/9.

ويستضيف الأهلي بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس في صالة الأمير عبد الله الفيصل في فرع النادي بالجزيرة.

ويسعى الأهلي لحسم لقبه الثالث تاريخيًا فيما يسعى الزمالك للتتويج باللقب الثامن.

وجاء الشوط الأول قويًا للغاية بين الفريقين وظلت النتيجة متعادلة حتى 7/7.

وخلال النصف الثاني من الشوط نجح لاعبو الأهلي في توسيع الفارق لستة أهداف كاملة قبل أن ينتهي بنتيجة 14/9.

كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد كأس السوبر الإفريقي الاهلى الزمالك السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

"الشريف" يفتتح مشروع خطة عمل المدن الخضراء لمدينة الإسكندرية

مدبولى: مصر والبنك الدولى تربطهما علاقات تاريخية وثيقة

وزير المالية يبحث مع أمين عام الوحدة الاقتصادية سبل ترسيخ العمل العربي المشترك

حسن شاكوش يتهم زوجته بسرقة نصف مليون جنيه

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب أتوبيس شركة أغذية أعلى وصلة المريوطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

بسنت حسن

الحوار الوطنى.. (الطريق الثالث )

محمد عمر

سوريا.. العودة إلى البيت العربى

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن