سوبر إفريقيا لليد.. الأهلى ينهي الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بفارق 5 أهداف

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بنتيجة 14/9.

ويستضيف الأهلي بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس في صالة الأمير عبد الله الفيصل في فرع النادي بالجزيرة.

ويسعى الأهلي لحسم لقبه الثالث تاريخيًا فيما يسعى الزمالك للتتويج باللقب الثامن.

وجاء الشوط الأول قويًا للغاية بين الفريقين وظلت النتيجة متعادلة حتى 7/7.

وخلال النصف الثاني من الشوط نجح لاعبو الأهلي في توسيع الفارق لستة أهداف كاملة قبل أن ينتهي بنتيجة 14/9.