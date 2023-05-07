الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اقتصادية الشيوخ" توافق على مقترح نائب التنسيقية بإنشاء نقاط تابعة للبنوك فى الأماكن السياحية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على الاقتراح البرلماني المقدم من النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء نقاط تابعة للبنوك في الأماكن السياحية تعمل علي مدار عمل فتح، وإغلاق تلك الأماكن بنظام نقاط البيع بعد أن قام بشرح فلسفة المقترح مسترشدًا بأمثلة من الواقع الميداني.

وطالب عمارة باستحداث حوافز بنظام النقاط لكل من يتعامل مع نقاط البيع بل والبنوك لكل من يقوم بإستبدال العملة ورجوعها على المتعاملين، بعد تجميع عدد من النقاط وتكوين رصيد نقاط واستبدالها بخدمات ومنتجات مقدمة من الدولة المصرية، وتعود على المتعامل بالنفع من خلال تخفيض تكلفتها كحافز وطني؛ لتقليص أضرار المخربين في الاقتصاد الوطني.

وقال عمارة، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية وفي فترة استثنائية، وتحتاج حلولًا استثنائية لمواجهة تحديات هذه الفترة .

ورحب ووافق وكيل محافظ البنك المركزى على المقترح، ووافقت اللجنة الاقتصادية على المقترح البرلماني "إنشاء نقاط تابعة للبنوك في الأماكن السياحية تعمل علي مدار عمل فتح وإغلاق تلك الأماكن".

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