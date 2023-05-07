الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: مصر تدعم جهود المؤسسات الدولية والخاصة بزيادة حجم التمويل للدول النامية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الالتزام بتهيئة البيئة الاستثمارية وزيادة نسب مشاركة القطاع الخاص، وتطلعه للتطبيق الفعلي للاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي لإقرار الاستراتيجية القطرية مع البنك الدولي، والذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الإصلاحات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية وتطوير البينة التحتية قد أثرا بشكل ملحوظ لاحتواء العديد من الأزمات.

وأشار إلى أن مصر تدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية والخاصة بزيادة حجم التمويل للدول النامية.

وأوضح أنه تم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كل الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص.

 

مواد متعلقة

مدبولى: الدول النامية والأقل نموًا هى الأكثر تأثرًا بالعواقب السلبية

رئيس الوزراء: هناك دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للمرأة المصرية

مدبولى: الاستراتيجية الجديدة بين مصر والبنك الدولى لدعم مصر للقضاء على الفقر

وزيرة التعاون: مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع البنك الدولي عبر التاريخ

"إكسترا نيوز" من معبر قسطل: جمعيات ومنظمات أهلية تقدم الدعم للسودان والعائدين منه

وزيرة التعاون: مصر تشارك بفاعلية فى تحفيز نشاط البنك الدولى

"المشاط": البنك الدولى أهم شركاء التنمية لدى مصر فى كل المجالات

عزة الزفتاوى: تكلفة حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث من 100 إلى 150 مليون إسترلينى

الأكثر قراءة

مواطن سورى لـ"الدستور": كنا ننتظر قرار العودة للجامعة العربية منذ سنوات طويلة

سعيد بدر: مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية فرصة لتنشيط السياحة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

الباز: الجمهور يطالب الإعلام بمحتوى جاد لكن ملايين المشاهدات تذهب للتريندات التافهة

محمود حافظ يتصدر البوستر الرسمي لفيلم "لف وارجع تاني"

تعديلات على عقوبة التحرش.. حكايات من دفتر ألم النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن