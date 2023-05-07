مدبولى: مصر تدعم جهود المؤسسات الدولية والخاصة بزيادة حجم التمويل للدول النامية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الالتزام بتهيئة البيئة الاستثمارية وزيادة نسب مشاركة القطاع الخاص، وتطلعه للتطبيق الفعلي للاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي لإقرار الاستراتيجية القطرية مع البنك الدولي، والذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الإصلاحات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية وتطوير البينة التحتية قد أثرا بشكل ملحوظ لاحتواء العديد من الأزمات.

وأشار إلى أن مصر تدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية والخاصة بزيادة حجم التمويل للدول النامية.

وأوضح أنه تم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كل الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص.