الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرنلي الإنجليزي يجدد عقد فنسنت كومباني حتى 2028

فينسنت كومباني
فينسنت كومباني

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي، اليوم الأحد، تجديد عقد مدربه البلجيكي فنسنت كومباني، لمدة 5 مواسم.

وتولى كومباني تدريب فريق بيرنلي، صيف العام الماضي، ليقودهم للعودة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج”، بعد احتلال صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى “ شامبيونشيب”.

ونشر نادي بيرنلي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله موافقة كومباني على البقاء مع النادي حتى 2028.

وعبر كومباني عن سعادته بتجديد عقده مع بيرنلي قائلًا: "لقد شعر بيرنلي وتيرف مور (إشارة لإدارة النادي)، بأنهم على حق منذ البداية - لذا من المناسب أيضًا التوقيع على مدى السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف: "جنبًا إلى جنب مع الجماهير، جعلنا تيرف مور “ملعب الفريق”، حصنًا مرة أخرى ونواصل التطلع إلى المستقبل والعمل على جعل بيرنلي أفضل مع كل خطوة."

وحظى كومباني باهتمام عدد من الفرق الإنجليزية لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل وعلى رأسهم تشيلسي وتوتنهام.

يُذكر أن كومباني من أساطير مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث تُوج معهم ببطولة الدوري 4 مرات، قبل أن يغادر الفريق عام 2019.

بيرنلي فنسنت كومباني كومبانى بيرنلي الإنجليزي الدورى الانجليزى

الأكثر قراءة

مواطن سورى لـ"الدستور": كنا ننتظر قرار العودة للجامعة العربية منذ سنوات طويلة

سعيد بدر: مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية فرصة لتنشيط السياحة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

الباز: الجمهور يطالب الإعلام بمحتوى جاد لكن ملايين المشاهدات تذهب للتريندات التافهة

محمود حافظ يتصدر البوستر الرسمي لفيلم "لف وارجع تاني"

تعديلات على عقوبة التحرش.. حكايات من دفتر ألم النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن