بيرنلي الإنجليزي يجدد عقد فنسنت كومباني حتى 2028

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي، اليوم الأحد، تجديد عقد مدربه البلجيكي فنسنت كومباني، لمدة 5 مواسم.

وتولى كومباني تدريب فريق بيرنلي، صيف العام الماضي، ليقودهم للعودة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج”، بعد احتلال صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى “ شامبيونشيب”.

ونشر نادي بيرنلي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله موافقة كومباني على البقاء مع النادي حتى 2028.

وعبر كومباني عن سعادته بتجديد عقده مع بيرنلي قائلًا: "لقد شعر بيرنلي وتيرف مور (إشارة لإدارة النادي)، بأنهم على حق منذ البداية - لذا من المناسب أيضًا التوقيع على مدى السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف: "جنبًا إلى جنب مع الجماهير، جعلنا تيرف مور “ملعب الفريق”، حصنًا مرة أخرى ونواصل التطلع إلى المستقبل والعمل على جعل بيرنلي أفضل مع كل خطوة."

وحظى كومباني باهتمام عدد من الفرق الإنجليزية لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل وعلى رأسهم تشيلسي وتوتنهام.

يُذكر أن كومباني من أساطير مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث تُوج معهم ببطولة الدوري 4 مرات، قبل أن يغادر الفريق عام 2019.