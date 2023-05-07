الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد يشارك في هزيمة "نانت" أمام "ستراسبورج" بالدوري الفرنسي

ستراسبورج - نانت
ستراسبورج - نانت

خسر فريق نانت أمام ضيفه ستراسبورج، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم “ ليج آن”، موسم 2022-2023.

افتتح حبيب ديالو التسجيل لـ ستراسبورج في الدقيقة 26، من علامة الجزاء.

وسجل حبيب ديارا الهدف الثاني لـ ستراسبورج في الدقيقة 47، مؤمنًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وشارك المحترف المصري مصطفى محمد في مباراة اليوم كأساسي مع فريقه نانت، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ستراسبورج لـ 35 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد نانت عند 32 نقطة في المركز السابع عشر، ليقترب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

تشكيل نانت.. مصطفى محمد يقود الهجوم أمام ستراسبورج في الدوري

وقاد مصطفى محمد هجوم نانت في تشكيل لقاء الليلة، حيث جاء كالآتي:

وشارك مصطفى محمد، خلال الموسم الجاري في 48 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا، كما صنع خمسة أهداف حاسمة. 

وسجل مصطفى محمد 8 أهداف مع نانت خلال الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، ليصبح الهداف التاريخي للاعبين المصريين في البطولة. 

وخسر نانت أمام نظيره استاد بريست بنتيجة 0-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد فرانسيس، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الفرنسي.

نانت ستراسبورج الدوري الفرنسي مصطفى محمد مصطفي

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