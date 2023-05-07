الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تستقبل واعظي القافلة الدعوية التابعة للأزهر الشريف

ازهر
ازهر

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم أعضاء القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية من الواعظين بالأزهر الشريف، حيث تم إطلاقها اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع بمحافظة دمياط.

 ومن المقرر أن تقوم القافلة بأعمالها من خلال المساجد والمصالح الحكومية والمؤسسات المختلفة وأماكن التجمعات،  وستتناول الحديث حول قضايا مكانة الوالدين وفضل العمل وأيضًا حقوق المرأة فى الإسلام و كذلك موقف الإسلام من ظاهرة الرشوة، وذلك فى إطار استراتيجية الأزهر الشريف نحو تحقيق التواصل الفعال والمباشر مع فئات المجتمع ونشر الوعى المجتمعى تجاه الانحرافات الفكرية ومعالجة المشكلات المجتمعية والتأكيد أيضًا على أهمية البناء الفكرى للشباب وترسيخ المفاهيم المجتمعية الصحيحة.

ورحبت "المحافظ " بهذا التعاون مشيدة بما تستهدفه القافلة من تسليط الضوء حول عدد من القضايا الهامة بالمجتمع ودعوة الأفراد نحو تصحيح السلوك من خلال نخبة متخصصة من الواعظين، كما أشادت بالدور البارز الذى يقوم به الأزهر الشريف والذى يُعد منارة العلم والعلماء تحت قيادة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطى المستنير و تصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام ووسطيته،  وكذلك دعم جهود الدولة لمحاربة الإرهاب والتصدى للافكار المتطرفة الهدامة، والشائعات، مشيدة أيضًا بمشاركة الواعظات من السيدات بتلك المبادرات، حيث أكدت على دورهم وتأثيرهم الكبير فى معالجة القضايا المجتمعية.

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