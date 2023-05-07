رفع 3500 طن مخلفات من الشوارع وتحرير 90 محضر نظافة بالسنطة

قالت مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه في إطار المتابعة لأعمال ومجهودات الإدارات التابعة لها، رفع 3500 طن مخلفات، وتحرير 90 محضر إنذار بيئة وإشغال، وصيانة وتركيب 200 كشاف إنارة خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضحت رئيس المركز والمدينة، أن قسم البيئة والنظافة بمجلس المدينة، قام برفع 3500 طن من المخلفات والقمامة من شوارع و أروقة الحي وذلك لإضافة مظهر جمالي وحضاري يليق بالمنيا عروس الصعيد، وذلك خلال شهر أبريل الماضي، كما تم تحرير 46 محضرا لرفع الإشغالات ،و 44 محضرا في متابعات أعمال النظافة.

وأضافت رئيس المركز والمدينة، أن قسم الانارة قام بتركيب 200 كشاف انارة جديد، وتم صيانة 250 كشافا آخرين.

وأكدت رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والأعمال والمتابعات تأتي في ضوء توجيهات وتكليفات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ، بضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة أعمال الإدارات التابعة للوحدة المحلية لمراكز والمدن، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتلبية مطالب المواطنين وحل مشاكلهم، مشيرة إلى أن المحافظ، قد وجه رؤساء المدن والأحياء والمجالس المحلية بالمحافظة بتقديم أفضل الخدمات الضرورية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، من رفع 255 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.