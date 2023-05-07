الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاصم الجزار: وزارة الإسكان يسعدها ويشرفها احتضان البرنامج الإقليمى للأمم المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ ١٢ والذي تم توقيع الاتفاق اليوم على تنظيمه بالقاهرة سيكون تحت عنوان “التحول لمدة أكثر استدامة”.

وأشار الجزار خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل بحضور رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة والدكتورة ميمونة الشريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج المستوطنات البشرية ولفيف من القيادات، إلى أن وزارة الإسكان يسعدها ويشرفها احتضان البرنامج الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وكان لنا الشرف حصول هيئة المجتمعات جائزة أفضل هيئة تنفذ مشروعات مستدامة.

وأكد الوزير خلال كلمته أن المنتدى الحضري سيكون تجربة فريدة، ستناقش كافة مشاكل السكن المستدام والتجارب المرتبطة بهذا الشان، وسيكون هناك أعداد مشاركة متوقع أن تتجاوز الـ ٢٠ ألفا.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأمين العام للأمم المتحدة الامين العام للامم الأمين العام للأمم المتحد الأمين العام للأمم المتحدة أ

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