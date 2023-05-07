الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شب داخل عقار بمصر الجديدة

حريق شب داخل عقار
حريق شب داخل عقار

يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة لموقع حريق شب داخل عقار بمصر الجديدة لبيان أسبابة وتحديد الخسائر

كانت سيارات الإطفاء قد تمكنت من السيطرة على حريق عقار بشارع الأهرام في مصر الجديدة دون وقوع إصابات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الأول بالمجاورة الثالثة من عقار مكون من 3 طوابق بشارع الأهرام في مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية  مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأكثر قراءة

مواطن سورى لـ"الدستور": كنا ننتظر قرار العودة للجامعة العربية منذ سنوات طويلة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

الباز: الجمهور يطالب الإعلام بمحتوى جاد لكن ملايين المشاهدات تذهب للتريندات التافهة

سعيد بدر: مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية فرصة لتنشيط السياحة

تعديلات على عقوبة التحرش.. حكايات من دفتر ألم النساء

محمود حافظ يتصدر البوستر الرسمي لفيلم "لف وارجع تاني"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن