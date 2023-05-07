المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شب داخل عقار بمصر الجديدة

يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة لموقع حريق شب داخل عقار بمصر الجديدة لبيان أسبابة وتحديد الخسائر

كانت سيارات الإطفاء قد تمكنت من السيطرة على حريق عقار بشارع الأهرام في مصر الجديدة دون وقوع إصابات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الأول بالمجاورة الثالثة من عقار مكون من 3 طوابق بشارع الأهرام في مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.