محافظ كفر الشيخ: إزالة 102 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

شهدت قرى مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



جاء ذلك بقيادة أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، وبحضور اللواء عبد الحليم فايد مساعد مدير الأمن، والعقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، ورأفت عابد يوسف نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وعادل عطيان، مسئول الإزالات بالمركز والمدينة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ماتم إزالته 102 حالة تعدي، على مساحة 35 فدان و17قيراط، و12 سهم، و 2257 متر، مؤكداً أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة ، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وقد تمكنت حملة مجلس مدينتي بلطيم وفوه من إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات على أملاك دوله وعلى الأرض الزراعية في المهد والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع انواعه والتحفظ علي مواد البناء واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة إزالة حالة تعدي على أملاك الدولة، عبارة عن أساس خرساني بقرية عماد تابع لقريه بر بحري، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تابع وائل فرج رئيس مركز ومدينة فوه، حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بمرافقة المختصين والقوة الأمنية من مديرية أمن كفر الشيخ بقيادة حكمدار مديرية الأمن، ومساعدي مدير الأمن ومركز شرطة فوه، مؤكداً على أن استمرار الحملات لإزالة أي تعديات، مشيراً إلى أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

