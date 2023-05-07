الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 17 حالة تعد ومخالفات بناء في حملات مكبرة بقري بني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بقري بني مزار بالمنيا

 

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقري التابعة لها، وتمكنت من إزالة وإيقاف 17 حالة تعد ومخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات حيث شن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج ومسئول الزراعة والإزالات والتنظيم بالوحدة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية صفط أبو جرج وحوض الـ 600، ما أسفر عن إزالة 8 حالات تعديات على أرض زراعية على مساحة 8 قراريط وتمت إزالة جميع الحالات والتحفظ على البلوك كما تم فك شدة خشبية داخل الحي العمرانى بدون ترخيص على مساحه 100متر، وتم التحفظ على الخشب المستخدم بالوحدة وتسليم الموقع لفنى التنظيم.

أضاف رئيس المركز والمدينة أن مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا قام بإزالة حاله تعد بالبناء المخالف فى المهد بقرية صندفا وتمكن عبدالله ربيع رئيس الوحدة المحلية ببنى صامت من إيقاف حالة تعد شد سقف خشبي أول علوي بقرية الناصرية وتم التحفظ على الخلاطة بديوان الوحدة.

وأزال عيد السيد رئيس الوحدة المحلية بشلقام حالة بناء مخالف خارج الحيز العمراني على أرض زراعية بقرية ساقولا وتمكن فرج فتحى صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الازالات والتنظيم بالحسينية من إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية نزلة الدليل على مساحة نصف قيراط، وتم تسليم الأرض خالية من التعدي لمسئول حماية الأراضي ونجح ياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بالقيس من فك شدة خشبية عبارة عن دور أرضى بأرض زراعية على مساحة قيراط بحوض البركة التابع لقرية القيس ، مع إزالة حالتنين تعدى على مساحة نصف قيراط لكل حالة على ارض إصلاح زراعى بحوض الجيندى كما ازال  سعد أسحق رئيس الوحدة المحلية ببنى على حالة تعدى على أرض تعاون زراعى على مساحة ١٠٠متر وتم رفع السملات الخرسانية وتسليم الأرض لمسئول الزراعة خالية بقرية ابشاق للمرة الثالثة  وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا و الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ بالتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء وإزالتها وإيقافها في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء حملات مكبرة بقري بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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