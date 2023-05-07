20 مايو.. 40 قارئًا من أعلام القراء والأئمة يختمون القرآن فى مسجد الحسين

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن ختم القرآن الكريم ترتيلا في يوم واحد الموافق 20 مايو المقبل في مسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه، جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الأوقاف عقب توقيع برتوكول تعاون مع عميد كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة.

تبدأ تلاوة القرآن من قبيل أذان الفجر حتى أذان العشاء، حيث تستمر التلاوة على مدار اليوم كاملًا وتختم بدعاء ختم القرآن الكريم.



في سياق آخر، بناءً على تقرير إدارة الدعوة الإلكترونية عن أعمال النصف الثاني من شهر رمضان في مجال النشر الإلكتروني، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف صرف إثابة قدرها ألف جنيه لكلٍّ من:

1- شريف محمد لبيب فتحي أمين زايد - مديرية أوقاف القليوبية.

2- محمود علي حسن علي - مديرية أوقاف سوهاج.

3- أسامة السيد محمد حسن سعفان - مديرية أوقاف المنوفية.

4- علي إسماعيل علي صابر - مديرية أوقاف دمياط.

5- عبد الله جاد أحمد الإمام - مديرية أوقاف بور سعيد.

وإثابة قدرها خمسمائة جنيه لكل من:

1- إبراهيم عبد الله محمد عبده - مديرية القاهرة - إدارة الشروق.

2- سعيد محمد ابراهيم محمد علام - مديرية البحيرة - إدارة إيتاي البارود ثان.

3- محمد مصطفي صالح سيد - مديرية القاهرة - إدارة النزهة.

4- أسعد محمد محمد إبراهيم - مديرية سوهاج - إدارة جنوب دار السلام.

5- أشرف محمود عبد الحكيم محمد - مديرية المنيا - إدارة مغاغة.

وذلك لتميزهم في مجال الدعوة الإلكترونية.

وسيتم نهاية شهر مايو تكريم الأكثر تميزًا على مستوى الجمهورية من المديريات والإدارات.

وعلى الآتي أسماؤهم الحضور يوم الإثنين الموافق 8/ 5/ 2023م الساعة العاشرة صباحًا لتسلم شهادة التكريم من رئيس القطاع الديني، بشأن تميزهم في مجال الدعوة الإلكترونية، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، وهم:

1- د. أسامة فخري الجندي - الديوان العام.

2- محمد إبراهيم عبد الله عسكر - الديوان العام.

3- محمد رجب صديق - الشرقية.

4- محمد جمعة عبدالفتاح - البحيرة.

5- عبدالرحمن تاج إبراهيم - القاهرة.

6- محمد جابر كامل السيد - المنيا.

7- أحمد عبد السعيد محمد أبو طالب - الجيزة.

8- وسام على السيد - الإسكندرية.

9- حسام الدين عبد الفتاح نصار - الغربية.

10- أحمد محمد عبد النبي - الدقهلية.

11- سعيد سيد محمد عبد الواحد - بني سويف.

12- إبراهيم عبد الله محمد عبده - القاهرة - الشروق.

13- سمير هاشم محمد بدوي - الإسكندرية - الدخيلة والعجمي.

14- محمد ممدوح عبد الغني عثمان - دمياط - كفر سعد.

15- عبدالسلام رمضان عبد السلام محمد الشيخ - البحيرة - إيتاي البارود أول.

16- عماد محمد إبراهيم السيد - الشرقية - شبرا النخلة.

17- على محمد على أبو زيد - بني سويف - الفشن.

18- علي إبراهيم علي عثمان - الفيوم - طامية ثان.

19- شريف محمد لبيب فتحي أمين زايد - مديرية أوقاف القليوبية.

20- محمود علي حسن علي - مديرية أوقاف سوهاج.

21- أسامة السيد محمد حسن سعفان - مديرية أوقاف المنوفية.

22- علي إسماعيل علي صابر - مديرية أوقاف دمياط.

23- عبد الله جاد أحمد الإمام - مديرية أوقاف بور سعيد.

24- سعيد محمد ابراهيم محمد علام - مديرية البحيرة - إدارة إيتاي البارود ثان.

25- محمد مصطفي صالح سيد - مديرية القاهرة - إدارة النزهة.

26- أسعد محمد محمد إبراهيم - مديرية سوهاج - إدارة جنوب دار السلام.

27- أشرف محمود عبد الحكيم محمد - مديرية المنيا - إدارة مغاغة.