أقوال ضحيتي هتك العرض من الأب بالمعصرة

تواصل نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة اتهام أب بمعاشرة بناته المراهقات والتسبب في حمل وإنجاب إحداهن سفاحًا.

وواجهت النيابة المتهم بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت اعتداء المتهم على بناته عدة مرات، واعترف بارتكاب الواقعة.

كما استمعت النيابة لأقوال إحدى الفتيات التي تبلغ من العمر 15 عامًا، التي أكدت أن والدها مدمن للمواد المخدرة وبدأ التعدي جنسيًا عليها هي وشقيقتها منذ ما يقرب من عام ونصف العام تحت تهديد السلاح، وعندما علمت أمهما بالواقعة، كانت ستفضحه وتترك المنزل ولكنه رفع على رقابهن السلاح، فلم تستطع البوح، حتى علم الخال بولادة طفل من إحداهما وأن الأب هو مرتكب الواقعة، فقرر الإبلاغ.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم هتك عرض ابنتيه بالإكراه، وتحت تهديدهما بالقتل وتحت السلاح، كما أنه واقعهما بالإكراه حتى إن إحداهما حملت منه ووضعت طفلها منذ ما يقرب من أربعة أشهر.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أحد المواطنين يتهم زوج شقيقته بالتعدي جنسيًا على ابنتيه، والتسبب في إنجاب إحداهما سفاحًا، وذلك بعلم والدتهن، التي تعلم ما حدث وتخاف من الفضائح، كما أن المتهم يهددهن جميعًا بالقتل.

تم القبض على المتهم، وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الابنتين على الطب الشرعي لإثبات التعدي الجنسي عليهما.