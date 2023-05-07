الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تحليق مكثف لطيران الجيش فى سماء الخرطوم وأم درمان (فيديو)

تحليق مكثف لطيران
تحليق مكثف لطيران الجيش

قال عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إنه أجرى جولة نهارية في أهم المناطق المحيطة بشارع الوادي، وهو من أكبر الشوارع في مدينة أم درمان، وهو شارع يمتد من عمق أم درمان القديمة جنوبًا، وحتى نهر النيل شمالًا.

وأضاف الجندي، الأحد، أن هذا الشارع يشهد حركة هادئة بسبب استقرار الأوضاع الأمنية، كما أن مدينة أم درمان تشهد استقرارًا نسبيًا في معظم القطاعات منذ أمس الأول.

ولفت إلى: أننا نشهد تحليقًا مكثفًا لطيران الجيش في سماء الخرطوم وأم درمان في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة.

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