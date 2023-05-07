الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: 112.88 مليون مشترك بالهاتف المحمول والثابت بنهاية فبراير

هاتف
هاتف

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مؤشرات قطاع الاتصالات، اليوم الأحد 7 مايو، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت في مصر سجل نحو 112.88 مليون مشترك بنهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 104.92 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 7.96 مليون مشترك سنويا.

مؤشرات الهاتف المحمول

وأوضح التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 100.52 مليون مشترك بنهاية فبراير 2023 مقارنة بنحو 93.37 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل نمو سنوي بلغ 7.77 %.

تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات

وأشار التقرير إلى أن نسبة انتشار الهاتف المحمول بلغت 94.96% بنهاية فبراير 2023، مقارنة بنحو 89.69 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 5.27 % وبتراجع شهري 0.14%، بعد أن سجل خلال يناير السابق عليه 95.10%.

وأوضح التقرير أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 12.36 مليون مشترك بنهاية فبراير 2023، مقارنة بنحو 11.55 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل نمو سنوي 6.99% وشهري 5.84%، بعد أن سجل خلال يناير 2023 نحو 11.68 مليون مشترك.

 

 

 

 

الأكثر قراءة

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

الكاميرون تشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء رعاياها من السودان

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

"البترول" تبدأ خطة تطوير أعمال البحث والاستكشاف في مناجم الفوسفات بـ3 محافظات

حبس عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في مدينة السلام

إخلاء سبيل مقاول رصف بكفالة مليون جنيه في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس