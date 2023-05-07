الاتصالات: 112.88 مليون مشترك بالهاتف المحمول والثابت بنهاية فبراير

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مؤشرات قطاع الاتصالات، اليوم الأحد 7 مايو، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت في مصر سجل نحو 112.88 مليون مشترك بنهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 104.92 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 7.96 مليون مشترك سنويا.

مؤشرات الهاتف المحمول

وأوضح التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 100.52 مليون مشترك بنهاية فبراير 2023 مقارنة بنحو 93.37 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل نمو سنوي بلغ 7.77 %.

تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات

وأشار التقرير إلى أن نسبة انتشار الهاتف المحمول بلغت 94.96% بنهاية فبراير 2023، مقارنة بنحو 89.69 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 5.27 % وبتراجع شهري 0.14%، بعد أن سجل خلال يناير السابق عليه 95.10%.

وأوضح التقرير أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 12.36 مليون مشترك بنهاية فبراير 2023، مقارنة بنحو 11.55 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل نمو سنوي 6.99% وشهري 5.84%، بعد أن سجل خلال يناير 2023 نحو 11.68 مليون مشترك.