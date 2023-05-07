في 3 مدن.. سكرتير عام البحيرة يتابع سير مشروعات "حياة كريمة"

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، اليوم، اجتماعًا بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمدن دمنهور وحوش عيسى وأبو حمص وكفر الدوار ومنسق مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة وممثلي الشركات والجهات المنفذة، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" ونسب تنفيذ المشروعات بمدن ومراكز المحافظة ودفع العمل بها، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وأكد السكرتير العام للمحافظة على أهمية مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، التي تعمل على تغيير شكل الحياة في القرى الأكثر احتياجًا. وقد شهدت البحيرة طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات بفضل هذه المبادرة الرئاسية، التي تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا. كما أشار إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتذليل كافة المعوقات.

- أجهزة المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأوضح أن كافة أجهزة المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفقًا لأحدث النظم والمواصفات الفنية، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات ودفع العمل بها.

وأشاد "بدر" بالجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة الجهات المعنية والمشاركة في المبادرة، مشددًا على تكثيف التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة ومؤسسات المحافظة لتنفيذ أسرع المعدلات واستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور، مؤكدًا أنه تم التوجيه بدفع العمل وتكثيف سبل التعاون بين كافة الجهات المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى إنضباط جميع العاملين بالمواقع التي تتم فيها مشروعات المبادرة، مع الإلتزام بكافة وسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة 8868 مشروع فى شتى القطاعات بـ ٦ مراكز بالمرحلة الأولى" دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون" بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 عمودية و3967 قرية وتابع، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.