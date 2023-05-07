الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عمرو هندى: مشاركة المصريين بالخارج فى الحوار الوطنى حق مكفول بالدستور

عمرو هندي
عمرو هندي

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مشاركة المصريين فى الخارج فى الحوار الوطنى سيكون لها عظيم الأثر فى طرح رؤيتهم وأفكارهم بشأن المحاور الثلاثة فى الجلسات والمقترحات بشأن الحلول، خاصة فى ملف المصريين بالخارج سواء مطالبهم التى تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة، أو دورهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى ودعم الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد هندى، أن المصريين بالخارج يمتلكون رؤية وفلسفة بشأن جميع الملفات والاستعانة بمقترحاتهم سيكون لها دور كبير فى تجاوز بعض الملاحظات على هذا الملف، خاصة أن الدستور كفل لهم حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية، وهو مكتسب يتحقق لأول مرة في الجمهورية الجديدة، وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق التي منحها لهم الوطن، ومن ثم فهم جزء من العملية السياسية.

وتابع عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج: "المصريون بالخارج تقريبا يتجاوز عددهم الـ12 مليونًا، وهم بمثابة قوة ناعمة حقيقية للدولة المصرية بالخارج، إلى جانب أنهم قوة اقتصادية وعلمية ضاربة، ولهم دور مؤثر في وضع رؤية لحل الأزمات والقضايا ومواجهة التحديات الحالية، مؤكدًا أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تبذل جهودًا قوية ومتواصلة لاستعادة الثقة بين المصريين بالخارج وبلدهم، كما أن القيادة السياسية تحرص على دعم المصريين بالخارج وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم طوال الوقت، ويجب البناء على تلك الجهود والاستماع إلى ممثلي المصريين بالخارج وإشراكهم في مائدة الحوار الوطنى للاستفادة من هذه الطاقة والخبرات الكبيرة".

وبدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.     

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