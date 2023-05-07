الأحد 07 مايو 2023
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مصر

أستاذ اقتصاد زراعي بجامعة عين شمس يستعرض أهمية مبادرة "100 مليون شجرة"

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس، أهمية المبادرة الرئاسية الخاصة بزراعة 100 مليون شجرة، لافتا إلى زراعة 1.3 مليون شجرة ضمن المرحلة الأولى في العديد من المحافظات.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد أنه عندما نتحدث عن زيادة  المساحة الخضراء هذا يعني إضافة رقع حيوية جديدة تعمل على تنقية الجو، وأن التغيرات المناخية تطلب مننا جميعاً الحفاظ على البيئة وبذل كل ما هو يساعد علي خفض الانبعاثات الكربونية وامتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي يسمى بالغازات الدفيئة التي تساعد على زيادة درجة حرارة الجو.

وأشار أبو اليزيد إلى أن المدن الجديدة تُقام على أساس مبدأ يسمى بالاستدامة، فعندما يوجد بالمنطقة تشجير فإن ذلك يساعد على وجود نسبة عالية من الأكسجين حيث أن الأشجار كائنات حية وعندما تتنفس يبدأ بخروج ثاني أكسيد الكربون ويدخل في دورة ثانية تسمى دورة "التمثيل الضوئي" ويعمل علي إخراج الأكسجين مما يساهم في  تحسين البيئة وتلطيف الجو، كما أن هناك بعض المناطق  التي لها ظهير صحراوي  وعندما نهتم بالتشجير فيها تكون مصدات طبيعية للرياح ويكون الجو هادئ، مع زراعة 700 ألف شجرة بالغابات الشجرية حيث أن زراعة الأشجار تزداد في سرعة النمو ومع الوقت تعطي أنواع خشب جيدة وتستخدم في الصناعات.

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