القوى المدنية الموقعة على "الإطاري" تحث أبو الغيط على التدخل لوقف القتال بالسودان

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، خطاباً من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري يعرضون فيه وجهة نظرهم حول الدور المنشود من الجامعة العربية لوقف الحرب الدائرة.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، أن القوى المدنية طلبت من الأمين العام التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع، لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، "طالبت القوى المدنية أيضاً رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة اشعال الحرب أو توسيع رقعتها ودعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلى اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى انتخابات عامة والحصول على الدعم الإغاثي العربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل وخارج الخرطوم".